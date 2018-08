Norbert Topf, der Doppel-Weltmeister in der Kategorie Kinnbart-Freistil, ist soeben aus Blackpool (England) zurückgekehrt, wo er sich im Rahmen der internationalen britschen Bartmeisterschaft in der Königsklasse Vollbart-Freistil den Sieg geholt hat. Der NÖN verrät der Lilienfelder seine weiteren Pläne.

Sie sind sowohl in Blackpool als auch im Mai zuvor im italienischen Brescia, wo Sie ebenfalls gewonnen haben, nicht in Ihrer bisherigen Paradedisziplin Kinnbart-Freistil, sondern in der Königsdisziplin Vollbart-Freistil an den Start gegangen. Warum?

Norbert Topf: Ich wollte etwas Neues ausprobieren und schauen, wie es ankommt.

Nachdem Sie sowohl in Italien als auch jetzt in England in dieser Kategorie siegreich waren, werden Sie also auch bei der WM 2019 in Antwerpen in der Königsklasse Vollbart-Freistil antreten?

Das ist derzeit noch offen, weil die WM erst im Mai 2019 ist und ich nicht weiß, wie meine Barthaare bis dahin aussehen. Ich werde daher erst kurz vorher entscheiden, in welcher Klasse ich an den Start gehe.

Welches Ziel haben Sie für die WM?

Wenn ich in Kinnbart-Freistil antrete, erwarte ich mir einen Platz unter den ersten drei. In der Klasse Vollbart-Freistil muss ich froh sein, wenn ich unter den ersten fünf lande.

Gibt es vor der WM noch weitere Bart-Bewerbe, an denen Sie teilnehmen wollen?

Eventuell besuche ich noch einige kleinere Bewerbe, aber keine größeren.

Wenn wir das heurige Jahr betrachten. Welcher Erfolg war in Ihren Augen größer — der internationale Titel in Italien oder jener jetzt in England?

Italien war sehr schön. Der Erfolg in England ist aber höher einzuschätzen, weil sowohl das Gesamtteilnehmerfeld mit an die 200 Startern als auch das Besucherinteresse und der Medienrummel viel größer waren.

Wie lange brauchen Sie bei den diversen Wettkämpfen zum Stylen Ihres Bartes?

Das kommt auf die Form und das Styling des Bartes an. In England habe ich beispielsweise wegen des schlechten Lichtes und der beengten Verhältnisse im Hotel-Bad fünfeinhalb Stunden gebraucht, unter besseren Bedingungen wären es vier Stunden gewesen. Man darf sich bei den Wettbewerben von anderen stylen lassen, meinen Bart behandle aber nur ich alleine. Ein selbst gestylter Bart ist auch ein verdienter Pokal.