Die Berge haben es ihm im wahrsten Sinne des Wortes angetan und er zählt zu Österreichs besten Kletterern. Lukas Mayerhofer ist zwar erst 18 Jahre alt, geht aber schon seit 14 Jahren Klettern. Seit kurzem ist er Mitglied bei der Bergrettung Lilienfeld und befindet sich derzeit in Ausbildung.

Während er das Bergrettungswesen erst näher kennenlernt, ist er im internationalen Klettersport im Spitzenfeld. In einem Internetportal über Outdoor-Ranking rangiert er derzeit auf dem beachtlichem 7. Platz in der Weltrangliste der Jugendklasse. „Darin kann jeder seine schwersten Routen eintragen, nach einem Punktesystem ergibt sich dann das Ranking“, erklärt der Schüler des St. Pöltner Sportgymnasiums, der nach seiner anstehenden Matura in Erwägung zieht, Sportwissenschaften zu studieren.

15 bis 20 Stunden Training pro Woche

Mayerhofer darf auch auf einen vierten Platz in der österreichischen Meisterschaft im Vorstiegklettern in der Jugendklasse verweisen. „Ich trainiere rund 15 bis 20 Stunden die Woche“, berichtet er, auch, dass er sich seinen Dachboden zum Trainingsplatz umfunktioniert hat, ebenso gerne aber bei seinem Hauptsponsor, der „Blockfabrik“ in Wien, übt. Mayerhofer hegt eine große Leidenschaft fürs Alpinklettern, insbesondere im Gesäuse. Um im freien Gelände aber sicher unterwegs zu sein, hat er sich, nicht zuletzt auch auf Anraten seines Vaters, entschlossen, der Bergrettung Lilienfeld beizutreten. „Eine gewisse Unsicherheit bleibt beim Seilklettern ja immer dabei“, weiß er. Ohne Probleme klettert er bereits den Grad 8 c (früher 10 genannt).

Sein großes Projekt ist, die „Meisterklasse“, also den Schwierigkeitsgrad 9 a (Grad: 11) zu erreichen. Nur noch ein kleiner Spezialtritt fehlt dafür in der Umsetzung. Das schaffen derzeit nur wenige in Österreich. Mayerhofer: „Ich möchte einfach Grenzen überwinden, in der freien Natur ist das etwas ganz Besonderes.“