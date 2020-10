Die Montage der neuen Hinweistafeln ist abgeschlossen. Damit darf die (je Richtung) über zehn Kilometer lange Mountainbike-Strecke auf den Muckenkogel ab sofort das ganze Jahr über befahren werden – bisher war die Haupt-Forststraße nur von Anfang Mai bis Ende Oktober freigegeben.

Stadtrat und Lifte-Chef Christian Buxhofer erwartet sich von der Ausdehnung der Fahrzeiten einiges: „Es wird bei schönem Wetter naturgemäß eine Steigerung der Mountainbiker geben. Für den Tourismus in Lilienfeld ist das Mountainbiken ein nicht zu unterschätzender Faktor.“

Besonders im coronabedingt schwierigen Jahr 2020 bemerke man, dass die Bevölkerung die Ruhe und Erholung in der näheren Umgebung sucht, weiß Buxhofer. Ein Trend, der sich am Muckenkogel positiv auf die Mountainbiker-Zahlen ausgewirkt hat. „Schätzungsweise gab es im heurigen Jahr eine Steigerung von rund zehn Prozent bei den Radfahrern, wobei die Zunahme der E-Biker immer größer wird“, bestätigt Buxhofer. Die Gemeinde sei mit dieser Bilanz natürlich zufrieden. Den weiteren Blick richte man darauf, den Berg noch attraktiver zu gestalten.

„Im Hintergrund wird bereits an diversen Möglichkeiten für Downhill- und/oder Singletrail-Strecken gearbeitet“, verrät der Lifte-Chef. Das sei auch für die Sicherheit am Berg wichtig, denn damit könne man eine Trennung der Wanderer und Radfahrer erwirken.

„Obwohl sich der Großteil der Biker an das Überholen im Schritttempo hält, wäre das eine tolle Verbesserung“, konstatiert Buxhofer. Den Radlern am Muckenkogel stellt er in puncto Einhalten der Fair-Play-Regeln ein gutes Zeugnis aus: „Die schwarzen Schafe halten sich in Grenzen. Kontrollieren kann der Grundeigentümer mit seinen Aufsichtsorganen. Unterstützt wird er dabei auch von der Gemeinde.“ Betont wissen will Buxhofer, dass es neben dem Mountainbiken und dem Einser-Sessellift weitere Touristenmagnete in der Bezirkshauptstadt gibt: „Auch der Traisentalradweg, das Stift Lilienfeld sowie das Zdarsky- und Heimatmuseum ziehen die Besucher an.“