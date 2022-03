Brandserie in der Bezirkshauptstadt: Verdächtiger festgenommen

Werbung

"Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit wird geprüft, ob die einzelnen Brandstellen miteinander in Verbindung stehen", sagt Polizeisprecher Johann Baumschlager. Die Polizei hat noch in der Nacht einen bekannten Jugendlichen aus dem Bezirk anhalten können. Es wird davon ausgegangen, dass er mit der Brandserie in Verbindung stehen könnte.

Feuerwehrgroßeinsatz in Lilienfeld Sonntagnacht

Dichter Rauch verteilte sich im Billa-Markt. Acht Feuerwehren kämpften mit 93 Mann und 20 Fahrzeugen gegen die Flammen.

Aufgrund des raschen Löschangriffs war das Feuer bald unter Kontrolle. Das Gebäude war nun komplett verraucht, die Entfernung der Rauchschwaden meisterten die Floriani aber mit Überdruckbelüftern. "Der Brand ging von einer Lichtkuppel, nicht weit entfernt von der Lüftungsanlage, wo er zuerst vermutet wurde, aus", schildert Feuerwehr-Sprecher Christian Teis.

Doch gerade als die Feuerwehr „Brand aus“ gab, brachen fünf weitere Brände in der Bezirkshauptstadt aus, einer davon bei der Neuen Mittelschule. Den dort brennenden Container löschte zuerst der hier wohnhafte Schulwart, bis ihm die Feuerwehr Hainfeld zu Hilfe eilte. Dabei bemerkten die Feuerwehrkräfte, dass rund zehn Meter entfernt ein Zeitungsständer ebenfalls abgebrannt war.

Gerade als die Feuerwehr wieder wegfahren wollte, nahm ein aufmerksamer Schrambacher Floriani einen Flammenschein bei der Landesberufsschule wahr. Sofort eilte die Feuerwehr hin. Zwei rund 30 Meter voneinander entfernte Mülltonnen standen hier in Flammen. Die Situation war mehr als brenzlig, denn eine davon befand sich direkt an der Fassade der Landesberufsschule. Rasch löschten sie das Feuer. Nicht genug: Durch Schreie von Internatsschülern wurden die Einsatzkräfte auf einen weiteren brennenden Müllbehälter im Innenhof der Schule aufmerksam. Der glosende Inhalt konnte wieder rasch gelöscht werden.

Verletzt wurde bei all den Einsätzen niemand.

