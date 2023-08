Karriere garantiert mit Lehrausbildung

Die Arbeitslosigkeit steigt, doch in vielen Bereichen werden dringend Fachkräfte benötigt. Es mangelt allerdings an Bewerbern für diverse Berufsausbildungen. „Jammern ändert nichts, wir gehen in die Initiative“, sind sich Geschäftsstellenleiterin Margareta Selch und Human Ressources (HR)-Chef Peter Harand einig.

Das AMS Lilienfeld und die Firma Georg Fischer Fittings GmbH veranstalteten daher gemeinsam eine Jobbörse mit einer „out of the box“-Variante. Sämtliche beim AMS gemeldete Lehrstellensuchende wurden eingeladen, unabhängig davon, in welchem Bereich sie eine Anstellung suchen. Des Weiteren gingen ebenfalls Einladungen an AMS-Kooperationspartner. Diese arbeiten aktuell mit jungen Menschen wie dem WIFI St. Pölten, dem Jugendbildungszentrum, dem Jugend-Orientierungs-Camp der Hebebühne, Qualify for Hope, Ausbildungs-Fit, dem Jugendcoaching und der Arbeitsassistenz zusammen. FiT (Frauen im Handwerk) waren auch anwesend, um die alternative Möglichkeit zur klassischen Lehre aufzuzeigen.

Großes Interesse an Event

Die Reihen im Sitzungssaal des AMS waren gefüllt bis zum letzten Platz und nach der umfangreichen Präsentation der hochwertigen Berufsausbildung in der eigene Lehrwerkstätte von Karin Löffler und Johannes Falkensteiner, gab es die Möglichkeit zum Austausch.

Der Betrieb hat aktuell noch neun Lehrstellen in den Bereichen Gießereitechnik, Metalltechnik, Werkzeugbautechnik, Maschinenbau und Zerspanung zu vergeben. „Es ist abzuwarten und bleibt zu hoffen, dass konkrete Bewerbungen folgen“, meint Peter Gaugutz vom Service für Unternehmen.