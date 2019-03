Von der Volksschule ins Amtshaus der Gemeinde wurde das Bilderarchiv der Fotografenfamilie Wagner übersiedelt. Dabei handle es sich um einen „historischen Schatz“, weiß Bürgermeister Wolfgang Labenbacher, zumal das Archiv Aufnahmen im Zeitraum von fast hundert Jahren umfasst.

Der Pferdefuß: Die Tausenden Fotos müssen inventarisiert und in eine Ordnung samt fachgerechter Lagerung gebracht werden. Billig ist diese Aufarbeitung freilich nicht: Die geschätzten Gesamtkosten ohne Digitalisierung durch einen Experten aus Wien belaufen sich auf 34.900 Euro. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung daher einen Förderantrag an die NÖ Landesregierung abgesegnet.

Geplant ist die Zuordnung der historischen Fotos in fünf Kategorien — mit Porträts aus der Zeit von etwa 1905 bis in die 1990er-Jahre als ein Schmankerl. Bilder von Skipionier Mathias Zdarsky und vom Stift Lilienfeld sollen ebenso extra aufbewahrt werden.