Einen wahren Schutzengel hatte einen betagter Lilienfelder. Er krachte gegen einen Lkw, kam aber, trotz schweren Unfalls, lediglich mit Verletzungen unbestimmten Grades davon.

Ereignet hat sich der Unfall am Dienstagvormittag. Ein 58-jähriger Tscheche war mit seinem Sattelzugfahrzeug auf der B 20 in Richtung St. Pölten unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr der 83-Jährige auf der anderen Fahrbahnseite.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Senior in den Gegenverkehr, woraufhin es zur frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Nachfahrende Fahrzeuglenker setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Der 83-Jährige wurde nach der Versorgung vor Ort durch die Rettungskräfte in das Landesklinikum Lilienfeld gebracht.

Die B 20, sowie ein Teil der dort befindlichen Strecke der ÖBB, wurden für den Zeitraum der Fahrzeugbergung und der Aufräumarbeiten gesperrt. Erst in der Woche zuvor war es in der Nähe ebenso auf der B 20 zu einem schweren Autounfall gekommen, weil ein junger Ungar auf die Gegenfahrbahn geraten war (Die NÖN berichtete).