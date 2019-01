Weil ein Tschetschene in einer Asylunterkunft in Lilienfeld zu laut Musik hörte, beschwerten sich Mitbewohner. Ein Securitymann forderte den 36-Jährigen dann auf, den Lärmpegel zu senken und stieß auf taube Ohren. Der Asylwerber griff zum Messer und drohte. In einem Schöffenprozess am Landesgericht sitzt er nun wegen versuchter schwerer Nötigung und versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung vor den Richtern.

„Der Angeklagte ist psychisch auffällig, der Securitymann hat ihn mehrmals aufgefordert, die Musik leiser zu stellen“, sagt die Staatsanwältin im Eingangsplädoyer. Der Aufforderung nachgekommen sei der Tschetschene aber nicht. Sondern habe mit einem Messer mit 30 Zentimeter langer Klinge in der Hand erklärt: „Schau wie schön das Messer ist. Du und die Polizei, ihr seid nichts für mich.“ „Dabei hat er wuchtige, heftige Stichbewegungen in Richtung Bauch des Securitymannes gemacht“, setzt die Anklägerin fort.

Mehrmals habe der 55-jährige Securitymann den Asylwerber damals, am 3. September 2018, aufgefordert, die Musik leiser zu drehen, erzählt er. „Der Vorfall hat insgesamt 29 Minuten gedauert“, erinnert sich der Ungar. Und sagt: „Es war gefährlich.“ Dass er den Stichen ausweichen konnte, verdanke er seiner Erfahrung als Justizwachebeamter in einem ungarischen Gefängnis. „Dort habe ich 15 Jahre lang gearbeitet und ich mache Kampfsport“, erklärt er. Und fügt hinzu: „Sonst hätte ich es nicht geschafft.“ Den Tschetschenen packte der 55-Jährige am Arm, brachte ihn zu Boden, während eine Zeugin die Polizei alarmierte.

„Ich kann mich nicht erinnern, weiß nur, dass ich betrunken war“, sagt der Angeklagte. Laut Gutachter war er zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig.

Ein Senat spricht den 36-Jährigen schuldig, es setzt zwei Jahre teilbedingte Strafe, acht Monate davon hinter Gittern. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.