Mit einer Neuerscheinung warten Fotograf Gerald Axelrod und Schriftstellerin Liane Angelico auf.

In ihrem Bildband „Der wahre König Artus und die Suche nach Avalon“ haben sie verborgene Plätze in Schottland, Cornwall, Wales und auf der Isle of Man im Visier. „Artus ist der Inbegriff des gerechten Königs, und die Sehnsucht der Menschen nach einem gerechten Herrscher ist aktuell geblieben“, erklärt Axelrod. Die Suche nach dem Helden sei ein faszinierendes Rätsel. „Man steht früher oder später vor der Frage: Hat er gelebt oder ist alles nur eine Legende?“, so der Fotograf.

Höhepunkte auf der Reise des Autoren-Duos waren Glastonbury, Tintagel und die Isle of Man. „Dass sich in Glastonbury angeblich das Grab von König Artus befindet und Tintagel die Burg ist, widerlege ich“, sagt Axelrod. „Nichtsdestoweniger blüht dort der Artus-Kult und beide sind beeindruckende Kraftorte mit monumentalen Bauten.“

Seinen Recherchen nach befindet sich die wirkliche Gralsburg auf der St. Patrick’s Isle, einer winzigen Insel vor der Westküste der Isle of Man. „Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass hier das echte Avalon ist“, meint Axelrod. Zum Thema referiert er am 17. November um 20 Uhr im China-Restaurant „Golden Sun“ in St. Pölten.