Jugendlicher Brandstifter verursachte fast 300.000 Euro Schaden

Nach einem Streit mit seinen Eltern soll sich ein 17-jähriger Lilienfelder auf eine feurige Tour durch die Stadt gemacht haben. Dabei zündete er angeblich eine Lichtkuppel am Dach der BILLA-Filiale, vier Müllcontainer in der Nähe des Freibades und der Berufsschule und eine Zeitungstasche an. Die Brände konnten allerdings von der Feuerwehr und Zeugen gelöscht werden.

Der Jugendliche gab an, zwei Nächte vor der Tat nicht geschlafen zu haben. Er leide schon lange an einer schweren Schlafstörung. Auch war er in der Nacht vor der Tat nicht nachhause gekommen, was zu einem Streit mit seinen Eltern geführt haben soll.

Während des Streits soll der Vater des Jungen ihn des Hauses verwiesen haben. Deswegen macht sich der 17-Jährige aus dem Staub, am Weg holte er sich noch ein Feuerzeug aus einem Schuppen am Grundstück, um eine Zigarette zu rauchen. Genau dieses Feuerzeug wurde ihm zum Verhängnis.

"Keine klaren Gedanken mehr"

Nach einem Abstecher zu einer Freundin soll der Jugendliche auf das Dach der BILLA-Filiale in Lilienfeld geklettert sein. Laut dem Angeklagten wollte er dort eigentlich Kekse für seine Freundin besorgen. Dabei entdeckte er, so der 17-Jährige, eine Lichtkuppel und versuchte ein Loch in das Plastik zu brennen, um hineinsehen zu können. Dabei entfachte angeblich ein kleiner Brand und der Jugendliche flüchtete.

„Ich war extrem übermüdet, ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen“, erklärte der 17-Jährige vor Gericht. Auf seinem weiteren Weg soll er eine Zeitungstasche und einen Müllcontainer beim Freibad Lilienfeld angezündet haben. Sein letztes Ziel war die Landesberufsschule Lilienfeld, wo er nochmals drei Müllcontainer in Brand gesetzt haben soll.

Vor Gericht zeigte sich der Jugendliche voll geständig. Im Nachhinein bereue er sein Handeln. Die Stadtgemeinde Lilienfeld erhielt bereits 500 Euro Wiedergutmachung, eine Schadensersatzforderung der BILLA AG im Wert von 100.000 Euro konnte nicht anerkannt werden. Insgesamt betrug der Schadenswert rund 300.00 Euro.

Der 17-jährige Lilienfelder wurde zu 20 Monaten Haft verurteilt, 15 Monate der Strafe wurden bedingt nachgesehen. Außerdem bekam er eine Weisung zur Fortführung seiner Psychotherapie und zu psychiatrischer Behandlung. Da ihm seine fünfmonatige Untersuchungshaft angerechnet wurde, durfte der 17-Jährige nach der Verhandlung nach Hause. Nicht rechtskräftig.

