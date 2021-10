Kinderbetreuungsangebot an der Volksschule erweitert

Auf Initiative des Schul- und Familienausschusses unter der Leitung von Stadträtin Patricia Rauscher wurde per Oktober ein weiteres Betreuungsangebot im Rahmen der Kinderbetreuung an der Volksschule Lilienfeld geschaffen, um Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Stadt noch mehr zu erleichtern.

Ab sofort bietet die Stadtgemeinde Lilienfeld Eltern, die schon sehr früh am Morgen ihrer Beschäftigung nachgehen müssen, die Möglichkeit, ihre Kinder von Montag bis Freitag jeweils ab 6.45 Uhr bis zum Beginn der regulären Betreuungs- beziehungsweise Aufsichtspflicht durch die Lehrkräfte um 7.35 Uhr in Betreuung zu geben. Derzeit sind neun Kinder angemeldet.

„Wir haben diesen zusätzlichen Betreuungsbedarf bei berufstätigen Eltern nach einer entsprechenden Bedarfserhebung einfach festgestellt und auch rasch danach gehandelt. Die Gemeindeführung sowie die Schulleitung haben die Idee einer Frühkinderbetreuung sofort unterstützt“, informiert Schul- und Familienstadträtin Patricia Rauscher. Ihr besonderer Dank gelte den beiden Betreuungspersonen – Renate Fellner, die von Montag bis Donnerstag im Einsatz steht, und Schulwartin Andrea Steinherr, die den Freitagfrühdienst übernimmt. Die Frühbetreuungszeiten in der Volksschule wurden zeitlich an das Betreuungsangebot in den Kindergärten angepasst.

Vizebürgermeister Manuel Aichberger ergänzt: „Wir wollen den Eltern im Hinblick auf die Kinderbetreuungszeiten größtmögliche Flexibilität und Unterstützung bieten. Die Kinder haben die Möglichkeit, in Ruhe zu frühstücken, sich langsam auf den beginnenden Schultag einzustellen, einfach spielerisch in den Tag zu starten.“ Dieses Kinderbetreuungsangebot der Stadtgemeinde werde bis auf Widerruf, solange ausreichend Bedarf bestehe, zur Verfügung gestellt und sei vorerst kostenlos.