In der Gemeinderatssitzung am Freitag wurde um 58.800 Euro die Planungsleistung an die Ziviltechnikergesellschaft Kalczyk & Kreihansel vergeben. Ziel ist die Umsetzung des Ausbau-Projektes in der Klosterrotte bis zum Herbst des kommenden Jahres.

Im Erdgeschoß des Zubaus werden der Eingang und die Küche mit Essbereich untergebracht. Darüber befindet sich der neue Gruppenraum.

Das Leiterbüro und die Sanitärgruppe werden im neuen Obergeschoß im Mitteltrakt errichtet. Darüber sind in einem weiteren Geschoß Platz für Rückzugsmöglichkeit und ein Multifunktionsraum vorgesehen.

Die Stiege , die Garderobe sowie notwendige Nebenräume werden seitlich im bestehenden Dachraum eingebaut.