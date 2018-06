Ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 besteht in der Gemeinde der Bedarf an einer zusätzlichen fünften Gruppe zur Betreuung von Kindern ab zweieinhalb Jahren. Das ist seit März in einem Bescheid des Amtes der NÖ Landesregierung festgehalten.

Weitere Gruppe dank Zubau

Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung jetzt den Weg für eine Aufstockung des Kindergartens Lilienfeld geebnet und einen dementsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst. Zuvor war eine statische Untersuchung zum Schluss gekommen, dass eine Erhöhung des Gebäudes in der Klosterrotte machbar ist.

Die Schaffung eines Zubaus, um die zusätzliche Gruppe unterzubringen, hätte im Vergleich zur Aufstockung einen eklatanten Nachteil, weiß Vizeortschef Manuel Aichberger: „Spielplatz und Wiese beim Kindergarten würden kleiner werden.“ Drei Planer sollen nun im Rahmen einer Direktvergabe nach den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes eingeladen werden, um ihre baukünstlerischen Vorentwürfe, ein Sanierungskonzept, eine Kostenschätzung sowie ein Honorarangebot auf den Tisch zu legen.

Bürgermeister Wolfgang Labenbacher rechnet im Herbst 2018 mit der Erteilung des Planungsauftrages. Ziel sei die Umsetzung der Aufstockung bis zum Herbst des kommenden Jahres. Vorgesehen sind im Gemeinde-Budget 2018 für die Erweiterung des Kindergartens rund 300.000 Euro.