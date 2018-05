Doppel-Weltmeister in der Kategorie Kinnbart-Freistil ist Norbert Topf bereits. Jetzt sucht er in der Königsklasse Vollbart-Freistil zusätzliche Herausforderungen.

Einen ersten Erfolg auf neuem Terrain konnte der 56-Jährige bereits verbuchen. Topf holte sich bei der internationalen Bart-Meisterschaft im italienischen Brescia souverän den Sieg. Über 30 Teilnehmer waren in den verschiedenen Kategorien am Start. Der 56-Jährige gewann in der Königsklasse mit der Höchstpunktezahl. Die Vorbereitung war freilich zeitintensiv, verrät Topf: „Ich habe meinen Bart zweieinhalb Stunden gestylt.“ Mit Kamm, Bürste, Haartrockner und Haarspray wohlgemerkt.

Auch bei den nächsten Bewerben will Topf sein Augenmerk auf die Kategorie Vollbart-Freistil legen. Wenngleich der 56-Jährige weiß: „Das ist sicher die schwierigste Klasse, weil es hier extrem viele Teilnehmer und ein extremes Styling gibt.“

Ob der Doppel-Weltmeister bei der WM 2019 in Antwerpen in seiner bisherigen Paradedisziplin Kinnbart-Freistil oder in der Königsklasse Vollbart-Freistil antreten wird, steht derzeit noch in den Sternen.