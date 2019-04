Grünes Licht gab der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für eine Kooperation zwischen der Stadt und dem Cinema Paradiso. Am 21. und 22. Juni wird es zwischen dem Platz am Wasser und dem Gemeindeamt in der Dörflstraße ein Open-Air-Kino mit insgesamt zwei Vorführungen geben.

Welche Filme in Lilienfeld gezeigt werden, ist noch offen. Kulturstadtrat Thomas Gravogl hofft jedenfalls auf eine gute Besucherakzeptanz des erstmaligen Open-Air-Kinos: „Ich rechne mit rund 150 Leuten pro Abend.“

Ein Blick zu den Kosten: Die Gemeinde lässt sich die beiden Vorführungen 3.000 Euro kosten. In diesem Preis sind der Film, Projektions- und Tontechnik, Leinwand, Mikrofone für die Begrüßung und Werbemaßnahmen inkludiert. Die Gemeinde stellt ihrerseits neben dem Standort alle Sicherheitsmaßnahmen, Strom, Sessel, Toilette und Beleuchtung bereit.

Der Eintrittspreis für die Besucher soll zwischen fünf und sieben Euro betragen, der Kartenverkauf erfolgt über die Stadtgemeinde Lilienfeld.