Klimabündnis: Erste Ideen ausgearbeitet

Seit Herbst 2020 ist die Stadtgemeinde Lilienfeld Klimabündnis-Gemeinde. Nach Corona-bedingter Verzögerung ging erst jetzt der langersehnte Kick Off-Workshop über die Bühne.

Sechs ausgewählte Teilnehmer folgten der Einladung – und diese brachten im Zuge einer ersten Bedarfsanalyse zahlreiche Ideen ein. Die Vorschläge reichten von Repair Cafés, also Veranstaltungen, bei denen kaputte Alltagsgegenstände unter fachkundiger Anleitung gemeinschaftlich repariert werden, und anderen Green Events bis hin zu Konzepten für die sinnvolle Nutzung von Leerständen in der Gemeinde.

Adventmarkt Anzeige Weihnachten auf Schloss Hof

Vizebürgermeister Manuel Aichberger ließ sich die Startveranstaltung ebenfalls nicht entgehen: „Es freut mich, dass so viele am ersten Arbeitskreis-Treffen teilgenommen haben, denen eine aktive, nachhaltige Klima-, Umwelt- und Energiepolitik auf Gemeindeebene offenbar ein echtes Anliegen ist. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit der Klimabündnis-Arbeitsgruppe eine passende Plattform für dieses Engagement gefunden haben und schon bald die nächsten konkreten Schritte einleiten können.“

Umweltstadtrat Thomas Gravogl möchte möglichst viele in die Klimaschutz-Arbeit einbinden: „Klimaschutz geht uns alle an. Deshalb wollen wir versuchen, auch in Lilienfeld die Kräfte zu bündeln und die Themen Klimaschutz, Klimagerechtigkeit und Klimawandelanpassung im Team zu bearbeiten.“ Weitere am Arbeitskreis interessierte Bürger seien daher jederzeit herzlich willkommen. Professionell begleitet wurde der Startworkshop übrigens von Michaela Aschenbrenner vom Klimabündnis Niederösterreich.