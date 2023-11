Landespolizeisportverein ehrt ehemalige Polizisten aus dem Bezirk

Seit 50 Jahren sind Josef Steyrer und Heinz Löffler Mitglied des Landespolizeisportvereins NÖ. Für die langjährige Treue und für die Verbundenheit zum Verein sprach Landespolizeidirektor und Präsident des LPSV NÖ, Franz Popp, den pensionierten Beamten „Dank und Anerkennung“ aus.

Im Zuge der Generalversammlung wurden ihnen im Leopoldsaal des NÖ Landhauses hohe Auszeichnungen überreicht. Josef Steyrer, langjähriger LPSV Funktionär aus Rohrbach und Heinz Löffler aus St. Veit an der Gölsen, erhielten jeweils die „Ehrennadel in Gold“. Die Auszeichnungen und Urkunden wurden im Beisein von NÖ Landtagsabgeordneter Doris Schmidl in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreicht.