Im Zisterzienserstift in Lilienfeld mietete sich ein 29-Jähriger aus der Slowakei gemeinsam mit seiner Freundin ein Zimmer. Die Rechnung dafür berappte er aber nicht, sondern blieb rund 60 Euro schuldig. Wegen Betrugs sitzt er deshalb vorm Strafrichter in einem Prozess am Landesgericht in St. Pölten. Auch Sachbeschädigung wird dem Angeklagten vorgeworfen, weil er im Suff im Stift eine Toilette verstopft hat.

Alles ist das aber noch nicht. Auch Diebstahl wirft die Staatsanwaltschaft dem 29-Jährigen vor. In Lilienfeld schlich er sich in ein Haus ein und erleichterte eine betagte Frau um ihren Schmuck, darunter ein Brillantring, den ihr Ehemann ihr geschenkt hatte. Wert der Beute: rund 10.200 Euro. Zu den Vorwürfen ist der Slowake im Prozess geständig. Lediglich den Diebstahl einer Geldbörse gibt er nicht zu.

Um Milde bittet der Verteidiger des Angeklagten. „Mein Mandant ist spielsüchtig. Wenn es für ihn schon nicht Therapie statt Strafe gibt, dann ist zumindest seine Schuldfähigkeit herabgesetzt“, so der Rechtsanwalt.

Für Gerichte ist der Angeklagte kein unbeschriebenes Blatt. Elf einschlägige Vorstrafen hat er bereits ausgefasst und auch schon das Haftübel verspürt. Sein letztes Wort vor Urteilsverkündung? „Das passiert alles nur, weil ich abhängig bin“, sagt er und wird zu 21 Monaten hinter Gittern verurteilt. Drei Monate bereits bedingt verhängter Strafe werden widerrufen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.