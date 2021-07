Die Arbeiten am Hochwasserschutz schreiten zügig voran. „In Stangental sind die Schutzmauern errichtet. Der mobile Prefa-Hochwasserschutz steht vor der Lieferung. Beim Pumpwerk in Schrambach wurde mit den Erdarbeiten begonnen. Die Fundamente hätten schon hergestellt werden können, aber die Betonlieferungen sind derzeit kontingentiert. Das wird zu einigen Verzögerungen führen“, listet Bürgermeister Wolfgang Labenbacher auf.

Das Lilienfelder Stadtoberhaupt kennt auch die anstehenden Maßnahmen beim Traisen-Projekt Schrambach-Stangental: „In rund vierzehn Tagen werden die Asphaltierungsarbeiten in der Stangentalstraße und bei der Krankenhausbrücke fertiggestellt. Ein Versickerungsstreifen, der als Parkfläche genutzt werden kann, wird in einem Teilstück der Stangentalstraße hergestellt. Die Wertstoffsammelstelle wird gepflastert und rückübersiedelt.“ Zudem steht flussseitig die Schaffung einer neuen Grünfläche bei der Brücke am Programm. „Die von einigen Mitbürgerinnen vorbildlich errichteten und gepflegten Blumeninseln an der Kreuzung werden somit ergänzt und bilden eine Torsituation Richtung flussaufwärts. Da wären wir sehr dankbar, wenn sich zur Herstellung und Betreuung jemand fände“, erklärt Ortschef Labenbacher.