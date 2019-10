Die heurige Mountainbike-Saison am Muckenkogel geht ins Finale, zudem endet 2019 die auf fünf Jahre abgeschlossene Vereinbarung zur Freigabe der Muckenkogel-Hauptforststraße für die Radler.

Markus Zauner Kompromiss im Spannungsfeld

Fix ist eine Vertragsverlängerung noch nicht, Bürgermeister Wolfgang Labenbacher zeigt sich im NÖN-Gespräch aber optimistisch: „Natürlich haben wir schon Vorgespräche über eine Vertragsneuerrichtung geführt. Ich bin zuversichtlich, dass eine neue Einigung zustande kommen wird. Vielleicht können wir das Angebot sogar noch ein wenig erweitern.“ In eine ähnlich Kerbe schlägt Forstmeister Klaus Kratzer vom Hauptgrundbesitzer: Das Stift Lilienfeld sei hinsichtlich einer Vertragsverlängerung „zuversichtlich“. Wobei Kratzer auf eine noch im Herbst vorgesehene Besprechung mit allen Grundeigentümern verweist.

„Für den Tourismus am Berg ist diese Strecke äußerst wichtig. Es geht vor allem auch um das positive Image, das Lilienfeld damit bekommen hat.“ Bürgermeister Wolfgang Labenbacher

Die Wichtigkeit, die Muckenkogel-Hauptforststraße weiter für das Montainbiken zu öffnen, steht für Stadtoberhaupt Labenbacher außer Streit: „Für den Tourismus am Berg ist diese Strecke äußerst wichtig. Nicht nur, weil die Biker als Konsumenten in den vier Gastrobetrieben am Berg zu betrachten sind. Es geht vor allem auch um das positive Image, das Lilienfeld damit bekommen hat. Lilienfeld präsentiert sich nun als gastfreundliche Bergregion, wo alle Menschen, die Erholung und Freude am Berg erleben wollen, willkommen sind.“ Das Vertreiben von Gästegruppen sei Geschichte. Und: „Die Bedeutung der Strecke liegt für mich auch darin, dass die heimische Bevölkerung eine ansprechende und fordernde Freizeitmöglichkeit vor Ort erhalten hat“, ergänzt Ortschef Labenbacher.

„Seit der Öffnung der Strecke vor fünf Jahren hat sich die Sache positiv entwickelt"

Die Akzeptanz wertet der Bürgermeister als Erfolg: „Als selbst begeisterter und oftmaliger Muckenkogel-Hinteralm-Fahrer bin ich immer wieder erfreut, wie viele Mountainbiker ich entlang der genehmigten Strecke antreffe.“ Die Saisonbilanz sei wieder „sehr positiv“ zu beurteilen, zumal auch die Mountainbike-Fair-Play-Regeln „überwiegend eingehalten werden“, wie Labenbacher betont.

Sein Fazit: „Seit der Öffnung der Strecke vor fünf Jahren hat sich die Sache positiv entwickelt. Es sind wenige Beschwerden seitens der Fußgeher und der Grundeigentümer. Da ich auch oft mit meiner Frau zu Fuß unterwegs bin, kann ich beurteilen, dass abseits der Strecke kaum gefahren wird, Radreifenspuren habe ich aber leider schon gesehen.“ Labenbachers Beobachtung teilt Forstmeister Klaus Kratzer vom Stift Lilienfeld: Die Mountainbiker würden die Vorgaben „zu 90 Prozent einhalten“.

Mahnende Worte seien freilich immer angebracht, weiß das Stadtoberhaupt abschließend: „Bei jeder Gelegenheit appellieren wir an die Vernunft der Mountainbiker, die Regeln einzuhalten, Wanderer nicht zu erschrecken und rücksichtsvoll zu fahren. Das Tempo ist beim Vorbeifahren an Wanderern zu reduzieren.“