Das hat der Landtag in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen. Weitere Grundverkehrsbehörden gibt es in Bruck an der Leitha, Hollabrunn, Melk und Waidhofen an der Thaya.

„Das bedeutet eine weitere Stärkung des ländlichen Raums“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf. „In Niederösterreich wird Dezentralisierung tatsächlich ernst genommen und auch umgesetzt. Darüber freue ich mich als politischer Verantwortungsträger einer sehr ländlich strukturierten Region“, ergänzt Bundesrat Karl Bader.