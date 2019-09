Seit 2. September gilt das neue Regionalbuskonzept des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR) im Gebiet Mostviertel und Alpenvorland. Dabei wurden alle Linien im Traisental mit zusätzlichen Kursen erweitert. Weitere Verbindungen auf den Linien 169, 690, 691, 692 verkehren außerdem an Schultagen nach Unterrichtsende der 7., 8. und 9. Stunde der HLW Türnitz beziehungsweise des BG/BRG Lilienfeld (die NÖN berichtete).

Damit die Bürger das umfangreichere Angebot nutzen, um dadurch deren Bestand in Zukunft gleichfalls zu sichern, wird vom Mobilitätsmanagement NÖ-Mitte als Schnittstelle zu den Gemeinden in allen Fragen der Mobilität auch Informationsmaterial an die Bevölkerung verteilt.

Gemeinsam mit Waltraud Wagner von Noe-Regional fand sich Bürgermeister Wolfgang Labenbacher am vergangenen Freitag beim Einkaufspark zur Bewerbung ein. „Fahrpläne zum neuen Busangebot und Folder bezüglich öffentlicher Verkehr im Oberen Traisental wurden an die Frau und an den Mann gebracht“, sagt Labenbacher.

Ein Kunde ist bereits Wilhelm Gruber, Lehrlingsausbildner im Unternehmen Neuman, denn er fährt öffentlich zu seiner Arbeitsstelle. Er zeigte sich daher besonders erfreut über die kürzlich fertig gestellte, neue Gesamtlösung bei der Kreuzung von der Werkstraße mit der B 20 in Marktl, welche zu den Standorten der Firmen Neuman Aluminium und Prefa führt. „Die neu geschaffenen Busbuchten sind eine wirkliche Verbesserung für die Busbenützer“, waren sich Wilhelm Gruber und Bürgermeister Wolfgang Labenbacher einig.

Seitens des VOR wurden aber nicht nur die Fahrpläne für das neue Regionalkonzept überarbeitet, sondern insgesamt auch 124 barrierefreie VOR-Regio-Busse für das Mostviertel angeschafft. Diese sind sofort erkennbar, haben vereinheitlichte, dreistellige Liniennummern, eine Außenanzeige des Fahrtziels und eine moderne Innenausstattung mit Bildschirmen, akustischer Ansage, Gratis-WLAN und USB-Steckdosen.