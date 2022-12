Pannenhelfer befreit Kind aus versperrtem Auto

Werbung

So schnell kann's gehen: Gerade hatte Miriam R. ihren Sohn Anton in den Kindersitz auf der Rückbank gesetzt und die Tür zugemacht, um anschließend selbst in den Wagen zu steigen. Plötzlich ereilte sie der Schreck! Der Autoschlüssel war in den Händen ihres Sohnes verblieben, die Zentralverriegelung schloss automatisch alle Türen – und zu allem Überfluss lagen auch noch Handy und Geldbörse von Miriam R. im versperrten Auto. Schnelles Handeln war gefragt – glücklicherweise traf die Mutter des kleinen Anton rasch auf eine hilfsbereite Passantin, die für sie die ÖAMTC-Nothilfe unter 120 verständigte.

Pannenhelfer Matthias Hör bekam in seiner Mittagspause einen Anruf aus der Leitstelle und machte sich sofort auf den Weg. Binnen kürzester Zeit traf er am Parkplatz beim Friedhof in Lilienfeld ein. "Für Mutter und Sohn war die Situation natürlich aufregend", so der Pannenhelfer des Mobilitätsclubs. "Das Auto war aber nach wenigen Minuten wieder aufgesperrt und die beiden konnten erleichtert nach Hause fahren." ÖAMTC-Mitglied Miriam R. war heilfroh und bedankte sich bei Matthias Hör für die schnelle Hilfe.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.