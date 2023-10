Halloween-Grusel beim Roten Kreuz

Wenn die Tage kürzer werden, am Morgen und Abend die Nebelschwaden über Wiesen und Felder ziehen und man sich am Abend bei Kerzenschein Gruselgeschichten erzählt, dann ist Halloween nicht mehr weit.

Seit Jahren ist Halloween auch bei uns sehr populär, daher lädt die Jugend-Rot-Kreuz-Gruppe Lilienfeld am 31. Oktober zur Kinder-Halloween-Party. Ab 16 Uhr verwandeln sich die Räumlichkeiten der Bezirksstelle in der Liese-Prokop-Straße 8 in einen Ort voller Grusel und Kreativität. Die kleinen Gäste werden mit einer Vielzahl an gespenstischen Snacks, Süßigkeiten und blutrünstigen Getränken verwöhnt. Ein Highlight der Veranstaltung ist das Gruselschminken, wo die Kinder die Möglichkeit haben, sich vom Team in furchteinflößende Kreaturen verwandeln zu lassen. Die Kinderdisco sorgt für musikalische Unterhaltung und lädt zum Tanzen und fröhlichen Gruseln ein.

Auf ein gruseliges Spektakel und über zahlreiche verkleidete Besucher freut sich das Veranstaltungsteam vom Jugend-Rot-Kreuz Lilienfeld. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der Jugend-Rot-Kreuz-Gruppe Lilienfeld zum Ankauf von Bekleidung zugute.