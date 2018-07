Die Resonanz ist mittelprächtig: Sechs von insgesamt vierzehn Bezirkskommunen bieten ihren Bürgern künftig die neu geschaffene Möglichkeit an, Anträge für Reisepässe und Personalausweise am Gemeindeamt abzugeben. Bisher war diese Option außer in Statutarstädten den Bezirkshauptmannschaften vorbehalten.

Das Besondere aus heimischer Sicht: Der Bezirk Lilienfeld wurde als Pilotregion auserkoren. Hier können die Bewohner ihre Anträge an den Gemeindeämtern Eschenau, Hainfeld, Hohenberg, Rohrbach, Türnitz und St. Aegyd, drei VP-dominierte und drei SP-dominierte Kommunen also, schon ab 1. Oktober abgeben. Der Rest des Landes folgt dann mit 1. November. „Der Probebetrieb dient auch dazu, die Schnittstellen zu optimieren“, verrät Lilienfelds Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller. Passbehörde und damit ausstellende Behörde bleibt nämlich weiterhin die zuständige Bezirkshauptmannschaft, welche die Daten an die Österreichische Staatsdruckerei schickt, die den Pass wiederum ausstellt und folglich per Einschreiben an die gewünschte Adresse zustellt. Gewählt wurde Lilienfeld als Pilotregion, weil Kemetmüller zuständiger Bereichssprecher aller niederösterreichischen Bezirkshauptmannschaften und Vorsitzender der „Arbeitsgemeinschaft Reisedokumente“ ist.

Größter Andrang wird in Hainfeld erwartet

Der größte Andrang wird am Gemeindeamt Hainfeld erwartet, zumal die Gölsentalmetropole die einwohnerstärkste Bezirksgemeinde ist, die das freiwillige Zusatzservice anbietet. „Wir schätzen, dass es circa 50 bis 70 Anträge auf Reisepässe und Personalausweise im Jahr geben wird“, erklärt SP-Bürgermeister Albert Pitterle. Wie viel Mehrarbeit auf die Gemeindemitarbeiter zukommen werde, lasse sich derzeit noch nicht genau sagen. Prognosen gehen von fünf bis zehn Stunden Zusatzaufwand pro Monat und „passbearbeitender“ Person aus, verlautet aus der Hainfelder Gemeindestube.

Albert Pitterle | privat

VP-Bürgermeister Karl Bader kann aktuell noch nicht abschätzen, wie viel Mehrarbeit auf seine Gemeindebediensteten in Rohrbach zukommen wird. „Weil manche trotzdem ihre Anträge auf der Bezirkshauptmannschaft einbringen werden. Zum Beispiel, wenn es schnell gehen muss“, begründet Bader. Fest steht für ihn aber: „Die Mehrarbeit wird sich in Grenzen halten, es sind aus heutiger Sicht keine Personalaufnahmen erforderlich.“

Gegen „bürokratischen Mehraufwand“

Jene Bezirkskommunen, welche sich in den Gemeinderäten gegen die Beantragung von Reisepässen und Personalausweisen vor Ort ausgesprochen haben, argumentieren ähnlich. Kaumbergs VP-Bürgermeister Michael Wurmetzberger erklärt etwa: „Im Gemeindeamt würde diese Aufgabe für bürokratischen Mehraufwand sorgen, was wiederum weitaus wichtigere Erledigungen der Bürger verzögern würde.“ Zudem müsse ein Reisepass auch nur alle zehn Jahre erneuert werden. Und Mitterbachs Bürgermeister Alfred Hinterecker, ebenfalls VP, hatte zuletzt von einem „teuren Kundenservice“ gesprochen, weil die Ansuchen für Reisepässe und Personalausweise persönlich 48 Kilometer zur Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld gebracht werden müssten.

Die Bezirksparteiobmänner von VP und SP, Karl Bader und Albert Pitterle, bieten in ihren Heimatgemeinden ab Oktober das zusätzliche Bürgerservice der Passbeantragung am Gemeindeamt an. | privat

Ein abschließender Blick zu den Investitionskosten: Gemeinden, die Passanträge entgegennehmen, müssen mit einem Fingerabdruckscanner und einem USB-Verteiler ausgestattet werden. „Die Investitionskosten werden zwischen 1.000 und 1.500 Euro liegen“, rechnet Ortschef Karl Bader am Beispiel Rohrbachs vor.