Das traumhafte Frühlingswetter lockt Motorradfahrer zu ersten Ausfahrten. Das Vergnügen ist jedoch aufgrund der Corona-Vorgaben stark getrübt, die meisten Biker halten sich auch vorbildlich daran, zumindest laut den Wahrnehmungen der Exekutive. „Derzeit sind bei uns nur vereinzelt Motorradfahrer wahrzunehmen“, stellt Martin Hör vom Bezirkspolizeikommando St. Pölten-Land fest.

Einen herausragenden „Biker-Hotspot“ gibt es im Bezirk St. Pölten-Land nicht. „Jedoch sind die Bundesstraße 39 und jene Landesstraßen, die in den Bezirk Lilienfeld führen, stets stärker von Motorradfahrern benützt“, weiß er. Bislang konnten heuer noch keine gravierenden Tempo-Übertretungen im Raum Pielachtal festgestellt werden.

Mehr Biker hat bereits die Polizei im benachbarten Bezirk Lilienfeld festgestellt, nicht zuletzt aufgrund der hier beliebten Biker-Routen.

Zu Sturz kam am Donnerstag ein Wiener (siehe Foto unten). „Die bekannten Motorrad-Strecken auf der L 133 in die Kalte Kuchl, die B 21 und B 214 über den Ochsattel sowie die B 20 im Raum Annaberg-Josefsberg sind jene Bereiche, wo es jedes Jahr zu Tempoübertretungen kommt“, weiß Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner. Raser wurden in den vergangenen Tagen zwar keine angezeigt, aber eine andere nicht alltägliche Übertretung: „Ein Biker hatte ein Kennzeichen mit Klettverschluss auf einem Motorrad angebracht“, sagt Hochgerner.

Gerade das Frühjahr ist für Biker unfallträchtig. Auf den Straßen noch vom Winter liegender Rollsplitt und wechselnde Fahrbahnverhältnisse durch kalte Temperaturen am Vormittag, die im Laufe des Tages ansteigen, nennen Hör wie Hochgerner als von Bikern immer wieder unterschätzte Risiken. Insbesondere zur Dämmerungszeit stellt der Wildwechsel auch im Frühjahr ebenfalls ein erhöhtes Gefahrenpotenzial dar. Für ungeübte Biker oder prinzipiell zur Auffrischung der Fähigkeiten zu Saisonbeginn empfiehlt die Polizei Fahrsicherheitstrainings.

Auf jeden Fall appelliert die Exekutive aber aufgrund der geltenden Corona-Beschränkungen die Fahrten „auf ein Minimum zu reduzieren und von Ausflugstouren abzusehen“. Dass die Einschränkungen bald aufgehoben werden, hoffen begeisterte Biker wie der Hofstettener Gregor Grill, zehn Jahre Obmann der „Dirndltaler Motorradfreunde“: „Viele können es schon kaum erwarten, ihre Kennzeichen zu bekommen. Sie hatten das Motorrad über den Winter abgemeldet. Jetzt aufgrund von Corona verzögert sich die Anmeldung mit den Versicherungen“, erzählt er.

Sehnsucht nach gemeinsamen Touren

Bei so schönem Wetter die Fahrten „nur aufs Notwendigste zu beschränken“, tue dem Bikerherz weh, aber Sicherheit und Gesundheit seien vorrangig, so Grill. Umso mehr freut er sich, wenn es wieder möglich ist, mit seinen Bikerkollegen Fahrten vom Pielachtal zu den Motorradstrecken im Bezirk Lilienfeld unternehmen zu können.