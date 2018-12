Via Facebook schickte eine 49-Jährige aus Lilienfeld ein verbotenes Video weiter. Anhand ihrer IP-Adressen wurde sie ausgeforscht, nun sitzt sie wegen pornografischer Darstellung Minderjähriger am Landesgericht in St. Pölten vor einer Strafrichterin.

„Ein Bekannter hat mir das Video geschickt, ich war entsetzt“, sagt die 49-Jährige vor Gericht. Die Abscheulichkeit schickte sie an einen Mitangeklagten (27) aus Lilienfeld weiter. Und an ihre Schwester in Rumänien. Warum? „Damit sie sieht, was passieren kann und auf ihre Kinder besser aufpasst“, erklärt sie.

Geständig ist auch der Mitangeklagte. „Ich wollte dieses Video gar nicht, ich habe auch nicht gewusst, dass das in Österreich verboten ist. Als die Polizei vor meiner Tür stand, habe ich gar nicht verstanden, was ich angestellt habe“, erklärt der Ukrainer. Und betont: „Ich mache nichts Schlechtes!“

Nachdem die Angeklagten aufgeflogen waren, wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt. Weiteres kinderpornografisches Material fanden Ermittler aber nicht.

Die Angeklagten sind bislang unbescholten und kommen mit Diversion davon, die Verfahren werden auf Probezeit von zwei Jahren eingestellt. Verhalten sich die Angeklagten in dieser Zeit wohl, können die Verfahren endgültig eingestellt werden.

„Ich sehe keine Neigung, Kinderpornos besitzen zu wollen“, sagt die Richterin. Und zu den Lilienfeldern: „Freunde, die einem so etwas schicken, die braucht man nicht.“