Am Status quo hat sich wenig geändert: Nach der neuerlichen Zuteilung von Asylwerbern mit Sonderbetreuungsbedarf in die Flüchtlingsunterkunft „Lolita“ und dem folgenden Protest der VP-Stadtspitze heißt es Warten auf die von FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl bis Anfang 2019 zugesagte „weitere Reduzierung der Asylwerber“. Am Freitagabend verabschiedete die Stadt im Gemeinderat einstimmig eine Resolution.

Die Mandatare „protestieren im Namen vieler besorgter Bürgerinnen und Bürger gegen diese Zuteilung“, heißt es darin. Und: „Der Gemeinderat fordert die rasche Reduktion der Asylwerber auf die vom Nationalrat im Durchgriffsrecht vorgegebene Richtgröße von 1,5 Prozent der Bevölkerung.“ Mit Stand 28. September seien 118 Asylwerber in Lilienfeld untergebracht. Dies entspreche bei einer Einwohnerzahl von 2.844 Hauptwohnsitzern einem Prozentsatz von rund 4,15.

Vorangegangen war dem Beschluss in (entschuldigter) Abwesenheit des einzigen FP-Mandatars eine intensive Debatte. SP-Fraktionsführer Martin Trattner bemängelte etwa, dass Teile der Resolution „sehr tendenziell geschrieben“ seien und einiges „nicht belegbar“ sei. Nuancen in der Diktion gestand die Mehrheitsfraktion VP um Bürgermeister Wolfgang Labenbacher der SP zu — etwa die Abschwächung von „dramatischer Verschärfung“ der Situation in Lilienfeld auf lediglich „Verschärfung“.

„Die Lebensqualität für die Lilienfelder Bevölkerung ist in Summe durch die Zuweisung zu vieler Asylwerber einfach geringer geworden.“ VP-Ortschef Wolfgang Labenbacher

Im Kern blieb die Resolution, die an Bundes- und Landesstellen, angefangen von Innenminister Herbert Kickl über Landesrat Gottfried Waldhäusl (beide FP) bis hin zu Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) geschickt werden soll, unverändert. „Die Lebensqualität für die Lilienfelder Bevölkerung ist in Summe durch die Zuweisung zu vieler Asylwerber einfach geringer geworden“, fasste VP-Ortschef Labenbacher zusammen.

Die Problemfelder seien vielseitig. Vom „Gestank durch die nicht sachgerechte Behandlung des Mülls“ bis hin zur „Wertminderung von Immobilien in Nähe der Massenquartiere“, wie in der Resolution angeführt wird.