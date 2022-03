Jetzt BH-Vize im Nachbarbezirk: Karrieresprung für Höfer

Seit August 2019 arbeitete Manuel Höfer (35) an der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld. Mit 1. März klettert der Jurist auf der Karriereleiter einen Schritt hinauf und fungiert als Bezirkshauptmann-Stellvertreter im Nachbarbezirk Scheibbs.

„Die schöne Landschaft und die Lilienfelder Bevölkerung sind mir ans Herz gewachsen.“ Manuel Höfer

Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller hatte Manuel Höfer am 13. März 2020 zum Chef des Corona-Krisenstabes an der BH Lilienfeld bestellt. „Diese Funktion übte er bis zuletzt mit großem Engagement, Umsicht und viel Gespür für die MitarbeiterInnen aus. In der Kollegenschaft wurde Magister Höfer aufgrund seiner großen Fachkenntnis, seiner ruhigen und angenehmen Art und seinem absoluten Leistungswillen sehr geschätzt“, streut Kemetmüller Rosen.

Er verliere daher „einen überaus wertvollen und loyalen Mitarbeiter“. Allerdings freue es ihn sehr, dass der Abschied aus Lilienfeld für Höfer mit einem Karrieresprung verbunden sei, betont der Bezirkshauptmann.

Höfers Bilanz seiner Tätigkeit in Lilienfeld fällt durchwegs positiv aus: „Ich war sehr gerne in Lilienfeld. Die schöne Landschaft und die Lilienfelder Bevölkerung sind mir ans Herz gewachsen. Das Betriebsklima auf der Bezirkshauptmannschaft sowie der Kontakt zu den Bürgern und Vertretern des öffentlichen Lebens, insbesondere den Bürgermeistern und Einsatzorganisationen, war immer sehr gut.“

Besonders gefallen habe ihm die Arbeit im Team und dass er „viele interessante Verfahren aus verschiedensten Rechtsgebieten führen durfte“, ergänzt der 35-Jährige. Seine Nachfolge an der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld wird mit 7. März Kathrin Grünfelder antreten.

