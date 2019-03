Schüler von Gymnasium treten für Klimaschutz ein .

Mit Schildern wie "System change not climate change", "You are never to small to make a difference" und "Warum für eine zerstörte Zukunft lernen?" warteten Schüler des Gymnasiums Lilienfeld am St. Pöltner Hauptbahnhof auf den Zug nach Wien zur Groß-Demo „Fridays for Future“.