Notstrom für die Bezirkshauptstadt

Das Thema „Blackout“ beschäftigt auch die Stadtgemeinde Lilienfeld. Das wirft Fragen zur Trinkwasserversorgung im Krisenfall auf. Wie sicher ist es, dass während eines flächendeckenden Stromausfalls weiterhin frisches Trinkwasser in hoher Qualität aus der Leitung kommt? Welche Vorsorgemaßnahmen können die Bürgerinnen und Bürger treffen?

Trinkwasserversorgung im Alpenvorland durchaus herausfordernd, weiß Bürgermeister Manuel Aichberger, denn: „Hier muss das Trinkwasser meist aus Brunnen gepumpt werden, um zu den Haushalten zu gelangen.“ Notstrom-Aggregate können hier beste Dienste leisten. So kann die zentrale Trinkwasserversorgung im Falle eines Blackouts aufrechterhalten werden. „Auch viele kleine Wasserversorger sind bereits mit solchen Notstrom-Aggregaten ausgestattet“, weiß der Ortschef.

Im Rahmen der Erstellung eines entsprechenden Katastrophenschutzplanes für das Stadtgebiet hat sich die Gemeindeverwaltung, allen voran Wassermeister Helmut Erhart mit Zivilschutzbeauftragtem Gemeinrat Markus Moser, daher auch mit der Trinkwasserversorgung in Lilienfeld genau auseinandergesetzt.

Um im Falle eines langandauernden Stromausfalles gerüstet zu sein, wurde für den Brunnen Perlmoos ein Notstromaggregat der Firma RGE GmbH mit einer Leistung von 44 kVA angekauft. Die Kosten betrugen rund 18.802 Euro. „Damit kann die Wasserversorgung im Gemeindegebiet großflächig aufrecht erhalten werden. Die hohe Leistung ist dem großen Einschaltstrombedarf bei Inbetriebnahme der Brunnenpumpen geschuldet“, erklärt Aichberger. Die für die Einspeisung erforderlichen Elektroinstallationsarbeiten wurden durch die Firma Elektro Posch durchgeführt. Das fast 1.000 Kilogramm schwere Aggregat wird im Bedarfsfall mit dem Gemeinde-Lkw transportiert und von eigens geschulten Mitarbeitern in Betrieb genommen. Die hohe Leistung sowie die Möglichkeit zum Transport machen das Aggregat für viele Zwecke einsetzbar. „Ein ,Mehr' an Sicherheit im Krisenfall für die Bevölkerung wurde durch diese Investition geschaffen“, ist Bürgermeister Manuel Aichberger überzeugt.

Jeder Bürger sollte zumindest zwei Liter Trinkwasser eingelagern

Zivilschutzbeauftragter Gemeinderat Markus Moser appelliert auch an die Eigenverantwortung der Bevölkerung: „Zur nötigen Eigenverantwortung gehört es auch, sinnvolle Vorbereitungen zu treffen. Für die Trinkwasserversorgung heißt das konkret, nach Rücksprache mit dem Trinkwasserversorger Flaschenwasser für den Zeitraum einzulagern, für den die Trinkwasserversorgung eventuell ausfallen könnte. Empfohlen wird generell eine Menge von zwei Litern pro Person und Tag.“

In Österreich sorgen rund 5.500 Trinkwasserversorger – von großen Wasserwerken bis zu kleineren, regional organisierten Wassergenossenschaften – für eine reibungslose und sichere Versorgung mit Trinkwasser. Die Art der Trinkwasserversorgung ist landesweit durch die unterschiedlichen topografischen Gegebenheiten – von der pannonischen Tiefebene über alpines Hochgebirge bis hin zu Seenlandschaften – sehr vielfältig. Entsprechend divers sind auch die Vorkehrungen für ein mögliches Blackout in den Regionen. Wiener Wasser etwa fließt aus den steirisch-niederösterreichischen Alpen im natürlichen Gefälle ohne eine Pumpe bis in die Stadt. Das bedeutet, dass das Wiener Wasser ohne Strom nach Wien fließt. Das Wiener Stadtgebiet liegt größtenteils topografisch tiefer als die Wasserbehälter, sodass die Wasserversorgung mithilfe der Schwerkraft erfolgt. Dies gilt ebenso für viele gebirgige Regionen Österreichs.







