An zwei Tagen im Frühsommer kommt der Berg in Bewegung: Dann präsentieren die „Wanderbaren Gipfelklänge“ unvergessliche Kultur in freier Natur. Hunderte Wanderer kommen dabei in den Genuss von regionalen Köstlichkeiten und unterschiedlichster Musik am Weg. „Unter der musikalischen Leitung von Suzie Heger beschallen heimische und internationale Musiker die Alm live – Wiese oder Hütte werden zur Bühne am Berg.

Eine weitere tolle Chance, unseren Muckenkogel mit seiner Gastronomie als Wanderparadies zu positionieren“, freut sich Ortschef Wolfgang Labenbacher schon auf viele Gäste, denn im Juni werden die „Wanderbaren Gipfelklänge“ in St. Aegyd und am Muckenkogel Station machen. Die Besucher erwarten stimmungsvolle Wanderungen und launige Auftritte regionaler und internationaler Künstler. Jazz, Weltmusik, aber auch Klassisches steht am Programm.