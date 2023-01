Benefizmarsch – auf Zdarskys Spuren

Der Lilienfelder Martin Müller startet im Februar ein neues Benefiz-Projekt. Er will mit einer Nostalgie-Skiausrüstung aus der Zeit des Skipioniers Mathias Zdarsky von Lilienfeld nach St. Anton/Arlberg wandern und damit über „Licht ins Dunkel“ eine in Not geratene österreichische Familie unterstützen.

Ursprungs-Absicht war Zdarsky-Würdigung

„Es hat mich immer schon gestört, dass man im Westen Österreichs die Verdienste von Mathias Zdarsky einfach unter den Teppich kehrt. Für die Bewohner der alpinen Hochregionen kann es einfach nicht sein, dass ein Niederösterreicher den alpinen Skilauf erfunden hat“, nennt der 67-Jährige als Motivation.

Daher wollte der pensionierte Lehrer ursprünglich ein Wettrennen zwischen Vertretern der „Norweger-Technik“ und der „Mathias Zdarsky-Methode“ organisieren, eine Idee, die Zdarsky schon 1905 hatte. Leider sind die Norweger damals nicht zum Wettkampf auf der „Breiten Ries“ am Schneeberg erschienen.

„Inzwischen bin ich von dieser Idee abgekommen, weil es meiner Meinung nach gar nicht so wichtig ist, wer den Skilauf wirklich erfunden hat. Er ist einfach ab 1900 an mehreren Orten ziemlich gleichzeitig populär geworden und jedem Skigebiet sei es gegönnt, seine eigenen Ski-Pioniere in den Vordergrund zu stellen“, findet er.

Da er wieder einmal Geld für einen guten Zweck sammeln wollte, blieb das Vorhaben, auf alten Holzbrettern von Lilienfeld nach St. Anton zu wandern. „Und zwar ganz ohne missionarische Absichten“, betont er. Müller hat schon Quartiere für fast alle 22 Etappen organisiert. Die erste Einladung kam aus St. Anton, wo man die Idee mit großer Begeisterung aufgenommen hat.

530 Kilometer quer durch Österreich für guten Zweck

Da im Februar die meisten Hotels an der Strecke ausgebucht sind, fand man auch originelle Lösungen. So darf Müller in einem Schladminger Hotel auf einer Not-Couch im Keller übernachten und in Tirol fand sich ein Plätzchen in der Hotel-Lobby unter Mitbenutzung des Wellness-Bereichs. Viele Quartiere hat Müller über „Couchsurfing“ gefunden.

Die Strecke wird über Lackenhof durch das Gesäuse ins Ennstal führen und von dort über Radstadt ins Salzachtal. Über den Gerlos-Pass geht es dann ins Inntal und von Landeck nach St. Anton. Dabei muss Müller 530 Kilometer überwinden. Das will er mit Tagesetappen zwischen 20 und 30 Kilometern schaffen. Was die Ausrüstung betrifft, möchte sich der Abenteurer „sehr herzlich bei der Nostalgie-Skigruppe Traisen bedanken“, die ihn dabei, allen voran die Familie Wallentin, unterstützt hat.

„Was jetzt noch fehlt, ist Schnee“, betont er. Für die ersten Gehversuche musste er auf das Kunstschneeband in Annaberg. Seine große Hoffnung ist, dass bis Februar noch die weiße Pracht kommt. Ansonsten müsste er über apere Wiesen gehen und seine Holzskier am Rücken tragen.

Was die karitative Seite des Projekts betrifft, hat „Licht ins Dunkel“ dem Lilienfelder ein Projekt angeboten, das sich um die existenziellen Sorgen einer alleinstehenden Mutter mit einem schwer beeinträchtigten Kind kümmert. Müller will mit Vorträgen über seine Reise Spenden sammeln. Wer dem Mädchen helfen will, kann dies unter AT20 6000 0000 0237 6000, Verwendungszweck „SH-Olivia“ tun.

