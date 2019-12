Im östlichen Weinviertel sowie im Raum Raabs an der Thaya, Krems, Herzogenburg, Gaming, Waidhofen an der Ybbs und Aspang kommt es an exponierten Stellen zu Reifglättebildung. Die Temperaturen bewegten sich heute in der Früh zwischen -11 Grad in Lilienfeld und +1 Grad in St. Peter in der Au. Die erforderlichen Streueinsätze sind überall im Gange.