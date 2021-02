Jugendlicher erfand Raubüberfall .

Dass in der Landeshauptstadt brutale Überfälle verübt werden, ist mittlerweile keine Seltenheit. Den Überfall, den ein 17-Jähriger aus einem Ortsteil von Lilienfeld schilderte, hat es jedoch nie gegeben. Deshalb musste sich der Lehrling wegen der Vergehen der falschen Beweisaussage und der Vortäuschung einer strafbaren Handlung in einem Prozess am Landesgericht St. Pölten verantworten.