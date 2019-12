Die Erhebungen zum Sachverhalt dauerten am Nachmittag an. Der 43-Jährige soll die Drohungen in einem Telefonat geäußert haben, berichtete die Landespolizeidirektion. Er wurde in der Folge an seinem Arbeitsplatz angetroffen und aufgegriffen.

Die Behörden wurden zuvor in Kenntnis gesetzt, um erforderliche Schutzmaßnahmen treffen zu können. "Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat zu keiner Zeit eine tatsächliche Gefährdung für die Einrichtungen bestanden", teilte die Polizei mit. „Wir ermitteln derzeit in alle Richtungen zu den Hintergründen dieses Sachverhalts“, sagt Polizeisprecher Heinz Holub.