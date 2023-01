Tennisspiel bis zum Schneefall

Tennisclub (TC)-Obmann Walter Binder ist an die Gemeinde herangetreten, den Club bei der Schaffung eines Allwettertennisplatzes zu unterstützen, denn das Areal ist Gemeindeeigentum.

„Die Komplettsanierung des ältesten Platzes beim Clubgebäude ist notwendig“, begründet er dies. Der Allwetterplatz hat einen Kunstsandbelag, auf dem Feuchtigkeit schneller abtrocknet. „Durch den Belag kann im Frühjahr eher begonnen und im Herbst bis zum Schnee gespielt werden“, erklärt Bürgermeister Wolfgang Labenbacher.

Da sich die Mitgliederanzahl des Vereins unter Walter Binder und Martin Müller in den letzten drei Jahren von 25 auf fast 100 erhöht hat, eine qualitätsvolle Kinder- und Jugendarbeit geboten wird, sportliche Erfolge erzielt wurden und sich wieder eine Kampfmannschaft gebildet hat, stimmte der Gemeinderat einstimmig der Errichtung des Allwetter-Sandplatzes zum Gesamtbruttopreis in Höhe von 66.138,14 Euro zu. Da im gleichen Zeitraum auch der Kunstrasenplatz am Gelände der Stadtsportanlage errichtet wird, gewährt die Firma Strabag einen Nachlass von drei Prozent und es entfallen Kosten wie die Baustelleneinrichtung.

Der Tennisclub wird einen Beitrag von 12.000 Euro leisten, der in fünf Jahresraten bei der Gemeinde eingezahlt wird. Die Stadtgemeinde wird um Förderung beim Sportland NÖ ansuchen. 6.000 Euro sind für solche Plätze vorgesehen. „Lilienfeld ist so vielfältig wie seine Vereine, daher unterstützen wir immer wieder unsere Ehrenamtlichen, egal ob aus Kultur, Sozialbereich, Einsatzorganisationen, Jugend, Brauchtum oder Sport“, unterstreicht Vizeortschef Manuel Aichberger.

