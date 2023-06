Frauen-Power in der Politik

Annika Svejda aus Mautern verbrachte unter dem Motto „Girls in Politics - Mehr junge Frauen braucht die Politik“ einen Tag mit Bundesrätin Sandra Böhmwalder im Bezirk Lilienfeld.

Nach einem Kennenlernen sowie einem kurzen Briefing in der ÖVP-Bezirksgeschäftsstelle mit Bundesrätin Sandra Böhmwalder und Bezirksgeschäftsstellenleiterin Raffaela Au ging bereits die Tour für Annika Svejda los. Der erste Termin stand im niederösterreichischen Landespflegeheim Hainfeld an. Dort wurde gemeinsam mit Direktorin Gabriela Galeta und Pflegedirektorin Waltraud Eder über die Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich der Pflege, Seniorenbetreuung und Community Nursing gesprochen. „Hier konnte auch ich meine persönlichen Gedanken und Vorschläge äußern und somit zu einem vielfältigen Gespräch beitragen“, berichtet Svejda.

„Ich finde dieses Projekt eine ausgezeichnete Initiative und unterstütze dies sehr gerne, Frauen für die Politik zu interessieren und zu begeistern“, sagt Bundesrätin Böhmwalder. Im Rahmen des Projekts „Girls in Politics“ besteht für Mädchen und junge Frauen die Gelegenheit, einer Politikerin über die Schulter zu schauen. Diese gibt einen direkten Einblick in ihren Arbeitsalltag und ermöglicht so ein "Schnuppern" in die Kommunalpolitik.