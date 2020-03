Während in der gesamten Diözese St. Pölten der Erlass zum Aussetzen der öffentlichen Gottesdienste aufgrund der Coronavirus-Pandemie per Erlass mit Montag, 16. März, in Kraft tritt, finden in den Pfarren Lilienfeld und Traisen schon mit Samstag, 14. März, bis auf Widerruf keine öffentlich zugänglichen Gottesdienste mehr statt. Es wird dazu aufgerufen, die Eucharistiefeier über moderne Medien mitzufeiern und daheim zu beten.

Weil er einem am Coronavirus Erkrankten die Hand gegeben hat, steht neben dem Bürgermeister der Bezirkshauptstadt, Wolfgang Labenbacher, auch der Abt des Stiftes Lilienfeld, Pius Maurer, derzeit unter Quarantäne ( NÖN online berichtete exklusiv ).