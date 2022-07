Traisen-Hochwasserschutz: Fluss-Eintiefung in vollem Gange

Werbung

Programmgemäß wurden Anfang Juli die Arbeiten zur Fortführung des Hochwasserschutzprojektes Schrambach-Stangental gestartet. Aktuell tiefen flussaufwärts der Morigrabenbrücke zwei GPS-gesteuerte Bagger der Firma Gebrüder Haider die Traisen ein und errichten in diesem Bereich eine Schwelle mit Fischaufstieg.

„In Schrambach wird die Gerinnesohle im Schnitt um bis zu einen Meter eingetieft. Der Fluss selbst erhält mittels Buhnen im Abstand von rund 80 Metern und durch Verlegung von Raubäumen und Wurzelstöcken, die mit Stahlseilen gesichert werden, eine Strukturierung“, kennt Bürgermeister Wolfgang Labenbacher die Details. Zudem werden die Böschungen rekultiviert.

Im Fluss darf nun bis zum 14. Oktober dieses Jahres gebaut werden. Vizebürgermeister Manuel Aichberger sieht darin wichtige Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit im Sinne der Gemeindebewohner: „Immer wieder kam es die letzten Jahre zu Hochwasserereignissen in der Stadt. Wer etwa die dramatischen Bilder der Jahre 1997, 2014 oder 2020 noch im Kopf hat, weiß: Jeder in den Hochwasserschutz investierte Euro ist gut investiert.“

Fluten könnten die Gemeinde immer wieder treffen. „Daher haben wir den Hochwasserschutz auch seit vielen Jahren in unserem Arbeitsprogramm für die Stadt. Der Bund trägt quotenmäßig die Hauptlast bei der Finanzierung, auch der Traisen-Wasserverband leistet einen wichtigen Beitrag“, erklärt Aichberger. Bundesrat Karl Bader ergänzt: „Allein in Lilienfeld betragen die voraussichtlichen Gesamtkosten für die ökologischen Maßnahmen im Abschnitt Schrambach-Magdalenensteg laut Kostenschätzung 3,2 Millionen Euro. Der Bund übernimmt dabei 85 Prozent, also stolze 2,7 Millionen Euro.“

Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus wende jährlich erhebliche Mittel dafür auf, die Hochwassergefahren und die damit verbundenen Schäden so weit wie möglich zu vermindern. „Das sorgt nicht nur für mehr Sicherheit, sondern auch für hohe Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte“, betont Bader.

2023 soll das Traisen-Projekt Schrambach-Stangental ab der Traunfellnerbrücke fortgesetzt werden.

