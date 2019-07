privat

Johannes Maier (Benedikt be-Weg-t), Monika Gschwandner-Elkins (ARGE Pilgern in Kärnten), Ernst Leitner (Pilgerverein Via Sacra), Christa Englinger (Pilgerverein Via Sacra), Silvester Pecoler (Benedikt be-Weg-t) und Roland Stadler (ARGE Pilgern in Kärnten, v. l.) bei der Gründungsversammlung.