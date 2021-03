,,Was passiert denn jetzt mit dem Bahnhofsgebäude?“, will ein NÖN-Leser wissen. Ein anderer schreibt süffisant an die Redaktion: „Gerüchteweise habe ich gehört, dass hier eine Covid-Impfstraße entstehen soll. Dann muss ein neuer Besitzer keinen Cent in die Sanierung des alten Gebäudes investieren.“

Markus Zauner Kunde darf nicht im Regen stehen

Tatsächlich liegen die Pläne für das Bahnhofsgebäude in Lilienfeld noch völlig im Dunkeln. Das bestätigt eine Nachfrage der NÖN bei den ÖBB, die sich vom Objekt trennen wollen. „Das zweite Bieterverfahren ist abgeschlossen. Nun folgen unsere internen Gremialläufe, diese werden eine geraume Zeit in Anspruch nehmen. Sollte hier ein Beschluss zum Verkauf zustande kommen, folgen Vertragsverhandlungen inklusive Kaufvertragsunterzeichnung“, lässt ÖBB-Sprecher Christopher Seif wissen. Details werden nicht verraten.

Verkaufsabsicht Feilschen um den Bahnhof in Lilienfeld

Wenig Details Bahnhofsverkauf in Lilienfeld: Ministerin antwortet

367 Quadratmeter Nutzfläche vorhanden

Ende Jänner hatten die ÖBB gegenüber der NÖN den Abschluss der ersten Bieterrunde mit „mehreren Interessenten“ und das Einläuten einer zweiten Bieterrunde bestätigt. Ausgeschrieben war das Objekt mit einer Nutzfläche von etwa 367 Quadratmetern zu einem Mindestkaufpreis von 115.000 Euro.

Als Grund für die vorgesehene Veräußerung des Bahnhofsgebäudes in der Bezirkshauptstadt führen die ÖBB Umstrukturierungen ins Treffen. Nach Auskunft der Bahn werden laufend Fahrdienstleitungen von kleineren Bahnhöfen in die fünf großen Betriebsführungszentralen Wien, Linz, Salzburg, Villach und Innsbruck integriert. Dadurch würden an einigen Bahnhöfen, darunter Lilienfeld, die Fahrdienstleitungen wegfallen.

Sobald der Bahnhofsverkauf unter Dach und Fach ist, planen die ÖBB als Ersatz die Installierung eines überdachten Wartebereiches für Reisende.