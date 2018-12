Leisen Schrittes nähern sich die Weihnachtsfeiertage. Vorher gilt es noch alle Einkäufe zu erledigen, damit auch schöne Packerl unter dem Christbaum liegen. Niederösterreichweit klagen die stationären Händler über das boomende Online-Geschäft, nicht so die Gewerbetreibenden im Bezirk Lilienfeld.

„Bei uns läuft das Weihnachtsgeschäft sehr gut an. Die Kunden schätzen die kompetente Beratung im Geschäft und dass sie bei uns beim Einkauf auch selbst gebackene Kekse genießen können“, berichtet Brigitte Haselmayer vom gleichnamigen Modehaus in Lilienfeld. Besonders beliebt bei den Geschenken im Modebereich sind Kleidung und Accessoires aus Strick, Samt oder Bouclé in den Farben Curry, Smaragdgrün, Lila und Rot. Der Online-Handel sei schon selbstverständlich geworden, aber: „Viele Kunden schätzen es, dass sie die Waren anschauen, angreifen und probieren können. Viele kommen auch mit der Freundin oder sie kommen mit anderen Kunden ins Gespräch“, hebt Haselmayer die Vorteile des stationären Handels hervor und dankt ihren Kunden für die Unterstützung der regionalen Geschäfte.

„Bei uns kann man die Bücher in die Hand nehmen und sich beraten lassen. Wir überlegen uns ja auch immer, welche Bücher wir herbestellen.“

Andrea Kargl, Skribo Hainfeld

Die Erfahrung, dass viele Kunden die Geschenke, die sie kaufen, gerne auch vorher angreifen möchten, hat auch Franz Pölzgruber, Juwelier in Hainfeld, gemacht. „Es kaufen schon viele online, ich merke es, wenn die Leute zu mir kommen, damit ich etwas das Uhrband kürze“, so Pölzgruber. Dennoch zeigt sein „tadellos“ anlaufendes Weihnachtsgeschäft, dass die Menschen im Bezirk immer noch gerne in die Geschäfte vor Ort gehen. Schmuck und Uhren werden bei Pölzgruber besonders gerne gekauft.

Nicht wirklich spürbar ist der Online-Handel auch für die Inhaberin des Eisenwaren-, Haushalts- und Spielwarenkaufhauses Eichberger in Hainfeld. Karin Steyrer betont: „Das Weihnachtsgeschäft ist gut angelaufen.“ Auch in ihrem Geschäft schätzen die Kunden das persönliche Gespräch zwischen den Kunden und den Verkaufsmitarbeitern sowie die professionelle Beratung.

Gerade in der Buchbranche ist der Online-Handel in aller Munde. „Bei uns ist das Weihnachtsgeschäft etwas verhalten angelaufen“, betont Andrea Kargl von Skribo Hainfeld. Allerdings hofft sie, dass es bei trockener Witterung noch besser werden könnte: „Da gehen die Leute wieder raus einkaufen.“ Die Beratung im Laden schätzen viele Stammkunden. „Bei uns kann man die Bücher in die Hand nehmen und sich beraten lassen. Wir überlegen uns auch immer, welche Bücher wir herbestellen“, führt Kargl aus.

Das Wetter spielt auch für Gerhard Bauer und sein Sportgeschäft in Traisen eine große Rolle für sein „sehr gut“ laufendes Weihnachtsgeschäft. Alles rund um den Skisport werde gerne zu Weihnachten verschenkt. „Den Online-Handel spüren wir nicht. Die Leute gehen gerne dort hin, wo sie auch beraten werden“, so Bauer.

Auch Blumen landen gern unter dem Christbaum, vom Weihnachtsstern in klassischem Rot über die Schneerose bis zu Amaryllis, die kein Wasser brauchen. Cordula Mitterbacher-Heckerin ist mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft in Traisen sehr zufrieden. Online-Handel sei in der Blumenbranche kein so großes Thema, eher Supermärkte, die Blumen anbieten. „Das spüren wir massiv. Wenn die Kunden aber Qualität wollen, kommen sie zu uns“, ist Mitterbacher-Heckerin überzeugt.