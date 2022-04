Neuer Singletrail und Radtransport am Muckenkogel-Lift fix

Vollbild

Alois Ruech, Bürgermeister Wolfgang Labenbacher sowie Stadtrat und Lifte-Geschäftsführer Christian Buxhofer nahmen eine Musterbeförderungsstange für Fahrräder in der Talstation des Sesselliftes unter die Lupe. Stefan Köll, Revierleiter Stift Lilienfeld, Gerald Auer, Thomas Tesar, Leiter der Bezirksforstinspektion, Stadtrat Christian Buxhofer, Umweltanwalt Klemens Grösel, Georg Bieber und Elisabeth Fuchs (v. l.) von der BH Lilienfeld trafen einander bei winterlichen Verhältnissen zur Streckenbegehung am Muckenkogel. So schaut der in drei Teilabschnitte (rot, violett und grün) gegliederte neue Singletrail am Muckenkogel aus.

