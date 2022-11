Tröstls Gams-Bärte waren bei „Olympiade“ am Start

Wer an Olympiade denkt, bezieht das Wort zumeist auf den vierjährigen Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen oder auf das sportliche Ereignis der heutigen Sommer- oder Winterspiele selbst. Eher selten wird damit ein alpenländischer Hutschmuck, der so genannte Gamsbart, in Verbindung gebracht.

Doch es gibt sie, die „Gamsbart-Olympiade“, bereits seit 1960. Dank höchstrichterlicher Entscheidung darf der Name - trotz Einspruchs des olympischen Komitees - verwendet werden.

Ein Teilnehmer war heuer aus Lilienfeld: Hegeringleiter Martin Tröstl.

„Ein lang ersehntes Ziel“ erreicht

Gemeinsam mit rund 40 Männern und Frauen, vorrangig aus Bayern, Österreich, Süd-Tirol und Slowenien, stellte er fünf seiner selbst gebundenen Gamsbarte im bayrischen Mittenwald der gestrengen Jury. Unter 75 Edel-Exemplaren haben es diese unter die 12 besten Prachtstücke geschafft.

Für Tröstl war die Teilnahme nicht nur eine Premiere, sondern „ein lang ersehntes Ziel“, betont er. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern befanden sich Jäger, Brauchtumsinteressierte und etwa 20 der alpenweit rund 250 Bartbinderinnen und -binder, die ihre schönsten Gams-, Dachs- und Hirschbärte zur Beurteilung übergaben.

Martin Tröstl schickte fünf Bärte in den Bewerb – ein Mal Dachs, mit dem er Platz 8 errang, einmal einen Bart aus Hirschhaaren in der Klasse „Hirsch bis 17 Zentimeter“, der ebenfalls am 8. Rang landete, sowie zwei Gamsbärte in der Kategorie „Gams bis 16 Zentimeter“, die es auf Rang zehn und elf schafften.

In der Bewerbsklasse „Gams 16 bis 17,5 Zentimeter“ konnte Tröstl noch einen 12. Platz einfahren. Auch wenn es nicht ganz aufs „Stockerl“ gereicht hat, ist Tröstl äußerst zufrieden mit dem Abschneiden seiner Werke. „Damit wurde mein Traum, bei der Bartbinder-Olympiade teilzunehmen, mehr als erfüllt!“

Bart besteht aus den Rückenhaaren der Tiere

Bewertet wurden die Kunstwerke nach einem Punktesystem, das Kriterien wie allgemeiner Eindruck, Länge, Bund, Haarqualität und Dichte umfasst. Um Missverständnissen vorzubeugen, erklärt Tröstl: „Es handelt sich dabei nicht um ,Bärte‘ der betreffenden Tiere. Der Hutschmuck wird aus den Rückenhaaren von Gamsbock und Dachs beziehungsweise beim Hirsch aus der Halsmähne hergestellt.“ Das Fell bzw. Haar zur Verarbeitung bringen Jäger Tröstl meist selbst, um sich einen ganz persönlichen Gamsbart anfertigen zu lassen. Auch bei Trachtenvereinen ist der Gamsbart als Hutschmuck äußerst beliebt.

Die Kunst des Gamsbartbindens hat Tröstl erstmals 1993 beim Türnitzer Bartbinder Albert Lampl erlernt. „Dann habe ich mehrere Jahre geübt“, erzählt er. Nach einer berufsbedingten Pause ging er 2008 dann so richtig ans Bartbinden. Dafür richtete er sich daheim sogar einen eigenen Raum zur Bearbeitung ein. Dort verbringt er viele Stunden.

Bis ein Gamsbart fertig ist, ist nicht nur von der Größe und Haarbeschaffenheit, sondern auch von der Anzahl der Haare abhängig. Bis zu 40.000 Haare können da schon pro Stück verarbeitet werden. „Beim Gamsbart entnimmt man die Haare dem Aalstrich. Man muss die Unterwolle auskämmen, das Haar waschen und trocknen. Dann beginnt die Hauptarbeit mit dem Sortieren nach Qualität und nach Länge“, erklärt er. Erst dann werden einzelne Büschel gebunden. Die werden dann auf eine dünne Stange aufgebunden.

Bei guter Pflege halten Gamsbärte bis zu 30 Jahre, auch wenn für die Juryrichter ein Kriterium „Frische“ ist, die Haare also möglichst aus dem letzten Winter stammen sollten. Extra getötet werden die Tiere dafür übrigens nicht, die Haare sind ein „Abfallprodukt“ der Jagd.

Tröstl will sein Handwerk weiter verfeinern: „Ziel ist es, bei der nächsten Bartbinder-Olympiade 2024 im Bad Goisern 2024 teilzunehmen.“

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.