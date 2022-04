Bartbinder Tröstl: „Bis zu 60.000 Haare stecken in einem Bart“

Werbung

Aus vielen tausenden Haaren von Gams, Dachs, Hirsch und Wildschwein bindet Martin Tröstl in Lilienfeld Bärte für Jäger- und Trachtenhüte. Die NÖN bat zum Gespräch.

NÖN: Wie sind Sie Bartbinder geworden?

Martin Tröstl: Viele meiner Bekannten fragen mich immer wieder, wie ein Niederösterreicher wie ich zum Gamsbartbinden kommt. Ganz einfach – durch Interesse und einen guten Lehrmeister. Seit Langem schon der jagdlichen Tradition verbunden, fing ich an, diverse Wildbärte und Hutschmuck zu fertigen. Hierbei lernte ich bei Albert Lampl, einem Türnitzer Urgestein und Bartbinder, der sicher schon hunderte Gams- und Hirschbärte gebunden hat. Nach mehreren Treffen und vielen Diskussionen hat er mir angeboten, mich in die Feinheiten des Wildbartbindens einzuweihen. Auch die Herstellung von Hasenbärten hat er mir gezeigt.

„Das Bartbinden ist eine Gedulds- arbeit, die heute nur noch wenige beherrschen.“ Martin Tröstl Bartbinder, Lilienfeld

Seit wann üben Sie dieses Handwerk aus?

Mit Pausen seit 1993, mit neuem Elan wieder seit 2012.

Bartbinden ist kein alltägliches Handwerk?

Ja, jeder Bart ist ein Unikat. Bartbinden ist eine Geduldsarbeit, die heute nur noch wenige beherrschen. Bis zu etwa 60.000 Haare stecken in so einem Bart. Und werden ihm nur ein paar davon gekrümmt, ist die ganze Schönheit weg. Das handwerkliche Geschick und die Geduld dazu habe ich anscheinend von meinem Großonkel geerbt. Da es im östlichen Österreich mittlerweile kaum mehr Wildbartbinder gibt, habe ich es mir zum Ziel gesetzt, dieses Terrain nicht kampflos meinen bayrischen Kollegen zu überlassen. Mein Anspruch an mich und Versprechen an Euch: Ich fertige nur echte Bärte – mit dem Material, das mir die Jäger bringen.

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?

Ein Traum ist die Teilnahme an der Gamsbart-Olympiade. Die traditionsreiche Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt, heuer vom 7. bis 9. Oktober in Bayern. Die gebundenen Bärte werden von einer Jury bewertet und die Sieger festgestellt.

Was sind die besonderen Herausforderungen bei der Wildbartherstellung?

Die besten Ergebnisse erzielt man nur mit bester gelieferter Qualität. Je länger die Haare und heller die Spitzen, desto wertvoller sind sie. Bis zu zehn solcher Böcke sind für einen olympiareifen Wachler nötig. Etwas kleinere, pfiffige Bärte sind aber auch sehr beliebt. Beim Hirsch sitzen die Haare übrigens nicht am Rücken, sondern vorne am Träger, dem sogenannten Vorschlag.

