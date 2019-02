18 Jugendliche ab der dritten Schulstufe des BG/BRG Lilienfeld nehmen an dem umfangreichen schulübergreifenden Projekt in drei Bundesländern von Bildhauer Christian Koller (hinten, 4. von links) teil. Der „Meilenstein: Pilgerwege der Hände“ soll laut ihm auch zum Nachdenken anregen und in der modernen hektischen Welt eine Rückkehr zur Langsamkeit und zu den Wurzeln unterstützen. „Es freut mich sehr, dass wir diese Möglichkeit als einzige Schule in Niederösterreich bekommen haben und sie auch nützen“, sagt Direktor Josef Heindl (hinten, 4. von rechts). Den Kontakt zu dem oberösterreichischen „Steineflüsterer“ Koller vermittelte Professorin Katharina Kölbl (hinten, 5. von links). Am vergangenen Freitag waren die Schüler (ein Teil davon im Bild) am Nachmittag im Zeichensaal wieder eifrig mit der Schaffung ihrer Kunstwerke beschäftigt.

| Krizanic-Fallmann