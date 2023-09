Action war beim Spielfest der SPÖ angesagt, denn sieben Stempel für den Spielepass mussten erspielt werden. Von Dosen werfen, Tore schießen, über Hürden laufen, Gummistiefel weitwerfen, Kapperl bemalen, Tanzen mit Lukas und Leitergolf hatten die Kids einiges zu tun.

„Bei jeder Station gab es einen Stempel für die absolvierte Station. Bei den Kleinsten durften die Eltern natürlich mithelfen“, erklärt die geschäftsführende SPÖ-Stadtparteivorsitzende Annemarie Mitterlehner das Konzept. Mit gratis Grillwürsteln, Pommes und Saft waren auch der Hunger und Durst schnell gestillt.. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass die Kinder so großen Spaß hatten. Bewegung ist für Kinder sehr wichtig – und die riesige Fläche des Sportplatzes bietet sich dafür natürlich hervorragend an“, merkt Gemeinderätin Sabrina Hofecker an.

„Vielleicht finden einige Kinder Gefallen am Fußballspielen und wir können Nachwuchstalente fördern. Die koordinativen Lernfähigkeiten der Kinder sind zwischen sieben und zwölf Jahren am höchsten. Also die beste Voraussetzung, um Fußball – oder eine andere Sportart zu betreiben“, ergänzt SC-Obmann Gernot Edy hoffnungsvoll.