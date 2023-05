Am Samstag, 27. Mai, findet in St. Aegyd in der Pizzeria Jimmy Valentino ein ganz besonderer Abend statt. Unter dem Motto „Oldies Abend“ gibt es im Lokal Livemusik und die Gäste sind herzlich dazu eingeladen, das Tanzbein zu schwingen. Die Gäste erwartet Musik mit Roland, Elias und Freunden. DJ PAGO sorgt für fetzige Rhytmen.

