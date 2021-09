Am Freitag am späten Nachmittag fiel der Startschuss für den Projektmarathon 2021. Vorgabe seitens der Gemeinde war es, eine Ritterburg aus Holz für den Kindergarten in der Pyrker Straße zu errichten.

„Während am Freitagabend das Konzept zweifelsfrei festgestanden ist und bereits detailgetreue Pläne angefertigt waren, wurde die Ritterburg am darauffolgenden Tag vom Fundament bis zu den schier schwindelerregenden Türmen und den Burgzinnen aufgebaut“, berichtet Annelinde Stegner, die Leiterin der Landjugend Türnitz.

Unter dem von der Landjugend gewählten Motto „Eine Ritterburg aus Holz macht den Kindergarten stolz“ wurden zahlreiche Attraktionen in die Spielanlage eingebaut – ein Burggraben aus Kies, eine detailgetreue Zugbrücke, ein Labyrinth aus Treppen und Stufen sowie ein Balkon, worauf man das gesamte Kindergartenreich erblicken kann.

Zudem wurde die Ritterburg mit einer unverkennbaren Burgfahne gekennzeichnet. Darüber hinaus wurden Steckenpferde, Prinzessinenkronen und Ritterschilder gebastelt, welche auch gleichzeitig als Requisiten bei der Projektpräsentation am Sonntag herangezogen wurden.

Nachdem noch ausreichend Zeit übrig war, wurde auch die Zusatzaufgabe, eine Sitzgarnitur mit Tisch für die Kindergartenkinder, bravourös gemeistert.